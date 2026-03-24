Хочу допомагати молодим хлопцям: Усик – про створення промоутерської компанії

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) пояснив, чому розпочав промоутерську діяльність.

Про це боксер розповів у коментарі Daily Mail Boxing.

"Це мій спорт і хочу допомагати молодим хлопцям, які тільки починають професійну боксерську кар'єру, бо я знаю, як це – я теж був молодим. Тоді не було можливостей, не було промоушену, лише бажання і мрія. Зараз ми готуємо олімпійських чемпіонів світу, чемпіонів Європи, потім виграємо всі ці змагання. Далі йдемо у професійний бокс, беремо пояси, стаємо чемпіонами світу. Створюємо власний професійний промоушен і допомагаємо молодим бійцям. Я вірю, що це можливо", – сказав він.

Усик вважає, що багато промоутерів у сучасному боксі не є професіоналами, їх цікавить лише бізнес.

"Багато промоутерів не є професіоналами у спорті, вони більше думають про бізнес, ніж про спорт. І не лише про спорт зараз, а й про те, що буде після кар'єри. Багато професійних бійців не отримують більше грошей, але отримують більше проблем. Це проблеми для здоров'я, для ментального стану, для психіки. Для мене важливо не лише вигравати пояси, а й правильно підходити до всього процесу. Перш за все, спортсмен має здобути освіту і бути розумним... Потрібно будувати чистий спорт, чесну компанію", – розповів Усик.

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела вечір боксу Rising Stars на території комплексу Equides Club, де відбулося 10 поєдинків, а деякі з них були дуже знаковими. Олександр Хижняк переможно дебютував на профі-рингу, а в головному бою події Даніель Лапін здолав Крістапса Бульмейстерса, захистивши титули IBF International і WBA Continental.

Також тріумфально провела дебют Кіра Макогоненко.

Додамо, що найближчий двобій Усика відбудеться 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет). Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.