Менеджер Дюбуа: Усик – найкращий боксер у цьому поколінні

Менеджер чемпіона WBO у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) Сем Джонс вважає, що володар поясів WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) заслужив на показовий бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

"Я думаю, що Усик заслуговує на такий показовий бій, бо він боксував з усіма і двічі переміг усіх. Він двічі переміг Тайсона Ф'юрі, двічі ЕйДжея, двічі мого хлопця Даніеля Дюбуа. Він заслуговує на показовий бій, і він найкращий у цій епосі.

Хто може бути хорошим суперником Усику, для проведення такого бою? Не показового, бо це справжній бій. Ріко – справжній суперник. Але Усик – найкращий у цьому поколінні.

Але, як я вже казав, Усик, здається, сказав, що у нього буде ще три бої. Проведіть цей, а потім він, ймовірно, знову буде битися з Тайсоном Ф'юрі, побачимо", – підсумував Джонс.