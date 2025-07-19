Пообіцяв показати майстер-клас: Усик змусив Дюбуа зніяковіти під час спілкування з журналістом

Олександр Усик вразив свого опонента Даніеля Дюбуа відвертою промовою під час спілкування з журналістом, змусивши британця відчути страх.

Український чемпіон розповів у відвертій розмові про свої плани на майбутнє.

– Це молодий хлопець. Цей хлопець хоче забрати мій пояс. Я не хочу віддавати мій пояс.

– Якщо ти виграєш бій у суботу ввечері, чи побачимо тебе знову в рингу?

– Не якщо, а коли.

– Коли?

– Так.

Після цього журналіст спитав, як саме Усик переможе Дюбуа і після цього обличчя британця кардинально змінилося.

– Отже, Олександре, скажи Данієлю, як ти його переможеш у суботу ввечері.

– Ми побачимо це в суботу.

– Так?

– Так.

– Майстер-клас?

– Звісно.

Нагадаємо, вже сьогодні вночі Олександр проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа на легендарному стадіоні Вемблі.

Напередодні стався кумедний епізод під час битви поглядів між українцем та британцем, про який Усик розповів під час інтервʼю.

Раніше повідомлялося, що чемпіон вразив команду Дюбуа українським фразеологізмом, який став вже мемом у соцмережах.