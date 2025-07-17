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Усик здивував команду Дюбуа відомим українським фразеологізмом на англійській мові

Руслан Травкін — 17 липня 2025, 16:52
Усик здивував команду Дюбуа відомим українським фразеологізмом на англійській мові
Олександр Усик
Скриншот

Тренер Даніеля Дюбуа, Дон Чарльз, під час прессконференції напередодні бою Усик – Дюбуа 2 заявив, що менеджер українця Егіс Клімас спав на останніх боях Усика.

Егіс заявив, що "поки я спав, Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі".

Це викликало сміх у залі, а сам Олександр заявив: "Don`t push the horses (не женіть коней).

Табір британського боксера не зрозумів цей український фразеологізм, сказаний на англійській. Вони звернулися за роз'ясненнями.

Пояснити взявся тренер Олександра Сергій Лапін.

"Це ілюзія. Щоразу, коли говорить хтось із команди Дюбуа, то заявляє: "Даніель тепер інша людина, він має іншу підготовку, інший фокус". Це все ілюзія. Нічого не змінилося за 3 роки.

Ви чудові хлопці. Ви боретеся. У суботу все-таки буде інший бій", – сказав Лапін.

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Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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