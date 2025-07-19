Ледь стримав сміх: Усик розповів про кумедний епізод під час битви поглядів з Дюбуа

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів кумедну історію, яка сталася під час битви поглядів з Даніелем Дюбуа.

Український спорстмен під час інтервʼю із The Ring довів журналістів до сліз.

"Гей, слухайте. Це якась божевільна ситуація. Коли ми стояли віч-на-віч, Даніель сказав: "А ти, а ти…", але тренер Даніеля сказав: "І досі, і досі". Що відбувається? О, повтор, будь ласка, повтор. "А ти, а ти… і досі, і досі". О, Боже мій", – сказав Олександр.

@ringmagazine Oleksandr Usyk tells The Ring of his confusion during his face-off with Daniel Dubois before their fight this Saturday on DAZN 🤣 ♬ original sound - ringmagazine

Нагадаємо, вже сьогодні Олександр проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.

Напередодні відбулося зважування боксерів і британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

Раніше повідомлялося, що український чемпіон приголомшив команду Дюбуа українським фразеологізмом, який став вже мемом у соцмережах.