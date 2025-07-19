Не вважає Усика легендою: промоутер Дюбуа та Ф'юрі склав власний рейтинг боксерів

Френк Воррен, один із найвідоміших британських промоутерів, нещодавно поділився своїм баченням боксерської ієрархії, викликавши хвилю обговорень.

У своєму рейтингу він чітко розділив спортсменів на чотири категорії, і ось що цікаво: володар чемпіонських титулів Олександр Усик до переліку легенд не потрапив.

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За словами Воррена, Усик – це "чудовий боксер", але не більше. І хоча українець є чемпіоном, який у першому бою здолав його підопічного Деніела Дюбуа та здобув історичну перемогу над Тайсоном Ф’юрі, промоутер вважає, що до легендарного статусу ще далеко.

Натомість сам Ф’юрі, попри останні дві поразки від Усика, на думку Воррена – справжня легенда. Промоутер не приховує, що бачить у ньому унікального бійця, який уже вписав своє ім’я в історію боксу.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Олександр проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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