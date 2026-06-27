WBC обрала наступного чемпіона світу після відмови Усика від титулу

Світова боксерська рада (WBC) після відмови українського чемпіона надважкої ваги Олександра Усика від своїх титулів визначилася з подальшою долею чемпіонського пояса.

Про це повідомляє Sky Sports.

Непереможений німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл був обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володів Усик. Напередодні організація встановила сторонам дедлайн до 30 червня, щоб вони домовилися про проведення бою. Також зазначалося, що в разі відмови українця від обов'язкового захисту титулу він втратить пояс WBC.

Очікується, що тепер новим чемпіоном WBC стане німецький боксер.

Нагадаємо, Усик став першим боксером в історії, який тричі здобував статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних поясів. Він досяг цього один раз у крузервейті у 2018 році та двічі – у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.

Після звільнення поясів WBC, WBA та IBF Ріко Верховен запропонував Усику провести реванш. У травні 2026 року українець здолав нідерландця в конкурентному поєдинку, що відбувся в Єгипті.