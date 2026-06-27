Гроші змінюють усе: президент WBC – про рішення Усика звільнити чемпіонські пояси

Президент WBC Маурісіо Сулейман відреагував на рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) зробити титул організації вакантним і загалом звільнити всі пояси.

Його слова передає World Boxing Council.

Він заявив, що український боксер не попереджав про це. Посадовець залишився розчарований відмовою 39-річного бійця від чемпіонського пояса.

"Важко пояснити, як це передати словами. Те відчуття, коли відкриваєш соціальні мережі та бачиш, що чемпіон світу в надважкій вазі просто відмовляється від свого пояса. Просто так. Без телефонного дзвінка, без листа, без жодного попередження. Такий уже час, у якому ми живемо. Боксери проходять через багато етапів. Коли вони починають свій шлях, то скромні, голодні до перемог, вдячні та віддані – але потім гроші змінюють усе. Втім, я впевнений, що Олександр Усик – особлива людина. Олімпійський призер. Олімпійський чемпіон. Абсолютний чемпіон світу у крузервейті. Двічі абсолют у надважкій вазі", – сказав Сулеман.

Попри розчарування, Маурісіо побажав успіхів Олександру. Він віддав належне боксеру за людські якості та запевнив, що WBC і надалі буде підтримувати Україну:

"Нещодавно я мав честь розділити з ним особливий момент біля пірамід. Пам'ятаю, що під час пандемії ми спілкувалися, і він долучався до кампаній WBC проти домашнього насильства. Він завжди був привітним, завжди дуже хорошою людиною. Я хочу побажати йому великих успіхів як на рингу, так і за його межами. Уся родина WBC бажає Олександрові Усику всього найкращого, і нехай його життя й надалі буде таким же прекрасним, як і досі. WBC незмінно підтримує Україну – так, як і з 24 лютого 2022 року. І донині ми засуджуємо насильство та війну, спричинену вторгненням у прекрасну країну Україну. Тож, Олександре, всього тобі найкращого. Нехай Бог тебе благословить. Ми бажаємо тобі успіхів".

Зазначимо, що WBC встановлювала дедлайн для Усика та Кабаєла до 30 червня, щоб домовитись про бій. Врешті-решт українець вирішив не проводити захист і відмовився від протистояння.

Після оголошення про своє рішення українець уже отримав виклик. Розділити з ним "Last dance" хоче його колишній суперник.