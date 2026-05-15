Ломаченко виїхав за кордон і засвітився біля російського монастиря у Греції

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував нову фотографію у своїх соцмережах, яка вже викликала активне обговорення серед уболівальників.

На світлині боксер позує на фоні монастиря Святого Пантелеймона, розташованого на Святій горі Афон у Греція.

Особливу увагу користувачів привернув той факт, що йдеться саме про російський чоловічий православний монастир, який традиційно асоціюється з Російською православною церквою та має тісний зв'язок із російським духовенством.

Пост Ломаченко підписав словами: "Мир усім".

Нагадаємо, востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа, після чого завершив кар'єру.

Напередодні з'явилася інформація про повернення Василя на ринг. Відомий інсайдер заявив, що спина вже практично не турбує українського боксера й той готовий провести декілька великих боїв.

На ці новини відреагував і менеджер Ломаченка Егіс Клімас, який підтвердив нещодавню інформацію про повернення українця у професійний бокс.