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Усик назвав переможця чемпіонату світу з футболу

Олександр Булава — 15 червня 2026, 22:42
Усик назвав переможця чемпіонату світу з футболу
Олександр Усик
Instagram/usykaa

Чемпіон WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) назвав свій прогноз на чемпіонат світу-2026 з футболу, який триває у США, Канаді та Мексиці.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Це буде Португалія і Кріштіану Роналду", – написав Усик.

Португальці вдев'яте в історії змагатимуться на мундіалі. Єдина медаль чемпіонатів світу Португалією була здобута ще на дебютній першості в 1966 році (бронза).

На груповому етапі команда нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду зіграє проти ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).

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Зауважимо, що у сезоні-25/26 Роналду зіграв на клубному рівні 30 матчів, у яких відзначився 30 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, Усик у США відвідав Пентагон. Під час візиту цієї країни він мав зустріч і з Дональдом Трампом.

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Олександр Усик

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