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Усик звернувся до ексчемпіона UFC після першої поразки в кар'єрі

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 10:41
Усик звернувся до ексчемпіона UFC після першої поразки в кар'єрі
Топурія та Усик
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Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився щодо поєдинку Ілії Топурії та Джастіна Гейджі в рамках турніру UFC Freedom 250 у Білому домі.

Він звернувся до грузинського бійця на своїй сторінці в інстаграмі.

Українець підтримав свого товариша, який втратив чемпіонський пояс, програвши американцеві. Боксер заявив, що той проявив справжній характер у битві, яка розпочалась із самого початку не за його планом.

"Ти продемонстрував справжній характер і сильний виступ у цьому бою. Попереду ще багато перемог", – написав Усик.

Зазначимо, що перед початком турніру UFC Freedom 250 Усик і Топурія зустрічались у Вашингтоні. Український боксер тоді побажав бійцеві успіху в поєдинку.

Грузин у ньому зазнав першої поразки в кар'єрі після серії із 17 перемог. Він не вийшов на п'ятий раунд через рішення команди, яка викинула білий рушник.

Нагадаємо, що у США Олександр мав також ще низку зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, він відвідав Пентагон і зустрічався з Дональдом Трампом.

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