Ф’юрі: Усик програв кожен раунд Верховену

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35−2−1, 24 КО) пояснив, чому володар поясів WBC, WBA та IBF Олександр Усик (25-0, 16 КО) відмовився від бою з Мозесом Ітаумою (14−0, 12 КО).

Про це британський боксер розповів у коментарі iFL TV.

Ф'юрі згадав поєдинок українця з кікбоксером Ріко Верховеном і заявив, що Олександр програв кожен раунд нідерландцю.

"Знову ж таки, Усику скоро виповниться 40 років. Він провів дуже важкий бій і, напевно, програв кожен раунд кікбоксерові. Тож, знаєте, я не думаю, що він хоче битися з молодим хлопцем, чи не так? Ніякої вигоди", – сказав він.

Також Тайсон вважає, що на цьому поєдинку Усик не заробить великих грошей.

"Він не заробить великих грошей, тому що у Мозеса зараз немає такої аудиторії. Він зростає. Він зірка, що сходить, але поки що не на вершині, тому Усик нічого не отримає. Він може все втратити, але нічого не отримає. Якщо він переможе Мозеса, він переможе молодого хлопця, який ще зростає. А якщо він програє Мозесу, то програє 18-річному (Мозесу наразі 21 рік – прим.). Тож це не має особливого сенсу", – підсумував Ф'юрі.

Напередодні тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл закликав команду повноцінного володаря титулу WBC Олександра Усика ухвалити рішення щодо їх бою.