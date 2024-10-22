Усик розповів, як відбирає спаринг-партнерів перед реваншем з Ф'юрі

Український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) зізнався, що готовий залучати до спарингів навіть любителів під час підготовки до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це боксер розповів у коментарі Ready to Fight.

"Немає різниці, це профі чи любитель. Ми будемо залучати всіх, хто буде підпадати під критерії Тайсона Ф'юрі. Обов'язково нам потрібно подивитися якусь їхню роботу, спаринги або якесь тренування, і тренувальний штаб скаже "так, цей потрібен", або він скаже "ні, цей не підходить".

Іноді приїжджають хлопці, які ніби підходять, але коли виходять у ринг, у першому раунді видно, що умовно він не виконує те, що потрібно. Він може залишитися ще на тиждень, попрацювати, щось із себе видавити. Якщо цього не відбувається, відбувається оплата, і вони їдуть додому. Усе по-чесному. Ми не збираємося тримати в себе тих, хто нам не допомагає, типу "ой, нам шкода його, і він буде в нас у таборі". Ні, це професійна команда, професійні люди".

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.