Ускладнює життя Дюбуа: Усик показав важке тренування на покращення швидкості ніг
Олександр Усик знову показав, чому його вважають одним із найтехнічніших та найвитриваліших чемпіонів сучасності.
Український боксер опублікував фрагмент свого інтенсивного тренування, зосередженого на розвитку швидкості ніг, і вразив навіть досвідчених фанатів бойових мистецтв.
На відео Усик виконує вправи з блискавичним темпом: пересування на коротких дистанціях, складні координаційні рухи та моментальні зміни напрямку.
Нагадаємо, 19 липня у Лондоні пройде поєдинок Усик – Дюбуа 2. Бій відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".
Напередодні Олександр Красюк, багаторічний промоутер Олександра Усика, оголосив про завершення співпраці з українським боксером, яка тривала 12 років. У команді українського чемпіона пояснили цю ситуацію.