Усик заспівав на велотренажері хіт українського виконавця, вразивши фанатів зміною іміджу

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик знову опинився в центрі уваги своїх фанатів завдяки своїй харизмі і простоті.

Український спортсмен опублікував відео з тренування, яке миттєво стало вірусним у соцмережах.

На кадрах видно, як Усик крутить педалі на велотренажері та наспівує пісню популярного українського артиста Дмитра Монатіка.

Водночас увагу глядачів привернув і його зовнішній вигляд – боксер знову поголився наголо, як це було у двох попередніх боях із Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні пройде другий поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Реванш відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні стало відомо, що багаторічний промоутер Усика оголосив про завершення співпраці з українським боксером.