Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!

Усик заспівав на велотренажері хіт українського виконавця, вразивши фанатів зміною іміджу

Богдан Войченко — 22 червня 2025, 12:08
Instagram
Усик заспівав на велотренажері хіт українського виконавця, вразивши фанатів зміною іміджу

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик знову опинився в центрі уваги своїх фанатів завдяки своїй харизмі і простоті.

Український спортсмен опублікував відео з тренування, яке миттєво стало вірусним у соцмережах.

Читайте також :
Відео I'm feel, I'm very feel: Усик легендарними фразами нагадав, що до бою з Дюбуа залишився місяць

На кадрах видно, як Усик крутить педалі на велотренажері та наспівує пісню популярного українського артиста Дмитра Монатіка.

Водночас увагу глядачів привернув і його зовнішній вигляд боксер знову поголився наголо, як це було у двох попередніх боях із Тайсоном Ф'юрі.

@oleksandr.usyk Don’t be silent 🇺🇦 #usykdubois2 #усик #oleksandrusyk #training #usyk @Dmytro Monatik ♬ оригинальный звук - Oleksandr Usyk

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні пройде другий поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Реванш відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні стало відомо, що багаторічний промоутер Усика оголосив про завершення співпраці з українським боксером.

Бокс ВІДЕО Олександр Усик