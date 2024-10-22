Усик здивував відповіддю про трьох найкращих суперників у кар'єрі

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав трьох найскладніших суперників у своїй кар'єрі.

Журналіст Брін-Джонатан Батлер спитав Олександра, хто його три головні суперники, на що українець відповів, що вибір "простий", і тричі назвав себе.

"Три найкращі суперники, з якими я зустрічався у 372 боях як професіонал і аматор? Легко: Усик, Усик та Усик. Тільки я суперник для себе", – сказав український чемпіон світу.

Just finished the interview with Oleksandr Usyk, currently training in Spain. My favorite quote of his: "The top three opponents I have faced in 372 fights as a professional and as an amateur? Easy: Usyk, Usyk, and Usyk. Always myself." pic.twitter.com/bNCzjUpuT8 — Brin-Jonathan Butler (@brinicio) October 19, 2024

Нагадаємо, невдовзі, а саме 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.