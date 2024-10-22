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Усик здивував відповіддю про трьох найкращих суперників у кар'єрі

Олексій Мурзак — 22 жовтня, 19:16
Усик здивував відповіддю про трьох найкращих суперників у кар'єрі
Олександр Усик
AP

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) назвав трьох найскладніших суперників у своїй кар'єрі.

Журналіст Брін-Джонатан Батлер спитав Олександра, хто його три головні суперники, на що українець відповів, що вибір "простий", і тричі назвав себе.

"Три найкращі суперники, з якими я зустрічався у 372 боях як професіонал і аматор? Легко: Усик, Усик та Усик. Тільки я суперник для себе", – сказав український чемпіон світу.

Нагадаємо, невдовзі, а саме 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.

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