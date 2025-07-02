Визначився офіційний транслятор бою Усик – Дюбуа в Україні

Медіасервіс MEGOGO буде офіційним телетранслятором бою-реваншу між володарем титулів у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком і чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Вечір боксу, головною подією якого стане бій Усик – Дюбуа, відбудеться в суботу, 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. MEGOGO покаже головний бій та файткард вечора за передплатами Оптимальна, Спорт, Максимальна і MEGOPACK XL.

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі MEGOGO Гонг, а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його відкриє бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка.

Головна подія вечору розпочнеться приблизно о 23:30. Бій Усик – Дюбуа коментуватиме Володимир Кобельков.