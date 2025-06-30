В команді Усика порівняли прогрес українця з оновленим iPhone

Керівник команди Усика і СЕО платформи Ready to Fight Сергій Лапін розповів, як відбувається підготовка українського чемпіона до поєдинку із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова публікує Daily Mail.

Лапін розповів, що перед всіма тренуваннями Олександра Усика (23-0, 14 КО) відбувається етап ретельного планування з огляду на аналіз відео боїв українця та його суперника – Даніеля Дюбуа.

"Я підготував спеціальне відео для цього тренувального табору. У ньому зібрані всі помилки Даніеля. У цьому відео також є помилки Усика, які ми виправили. Ми залучили близько 10 різних людей, які переглядають записи боїв Дюбуа, щоб проаналізувати всі аспекти його стилю. У нас також є спеціальні тренування, ми називаємо їх аналітичними тренуваннями. Іноді боксер бере участь, і ми розбираємо все до дрібниць. Іноді ми просто самі все проробляємо. Це допомагає Олександру Усику стати кращим. Це одна з багатьох причин, чому він знову буде кращим за Даніеля Дюбуа", – заявив Лапін

Окрім цього, він розповів, що команда українця постійно працює над вдосконаленням Усика, який щоразу стає кращим.

"Ми вдосконалюємося щодня. Це як коли люди купують iPhone, а потім з'являється краща модель, і вони переходять на неї. Те саме ми робимо в таборі Усика", – резюмував Лапін.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.