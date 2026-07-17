Пол зізнався, чи буде ще боксувати з олімпійськими чемпіонами після брутального нокауту від Джошуа

Боксер і блогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після бою проти Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО).

Його цитує Boxing Scene.

Також американець розповів, як триває відновлення його щелепи після перелому, якого зазнав у зустрічі з Ей Джеєм.

"Вона зростається ще міцнішою. Ймовірно, я більше не битимуся з олімпійськими чемпіонами у надважкій вазі. Це ж розумно, правда? Я засвоїв свій урок. Але якщо гонорар буде достатньо великим, я битимуся з будь-ким. Зламаю її ще раз", – заявив Пол-молодший.

Нагадаємо, що 20 грудня 2025 року Джошуа, який є олімпійським чемпіоном-2012, нокаутував Пола у 6-му раунді, а до цього тричі відправляв його у нокдаун. Джейк зламав щелепу та ліг на хірургічний стіл. Він переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Нещодавно Джейк потролив Макгрегора після поразки Конора від Макса Голловея на турнірі UFC 329. Натомість Джошуа готується до поєдинку проти Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).