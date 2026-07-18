Усик – найкращий у світі: Джошуа пояснив своє рішення тренуватись із командою українця

Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловився про роботу під керівництвом Єгора Голуба в таборі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Британець пояснив, чому ухвалив рішення тренуватись із командою українського боксера. Він заявив, що прагнув розвитку, тому хотів зрозуміти, як найкращий боєць дивізіону працює та взяти приклад.

"Усик – найкращий у світі, тож варто подивитися, що саме він робить, які бар'єри долає та які межі розширює. Якщо я зможу наслідувати це в тренувальному процесі, то, думаю, результати прийдуть і в ринзі", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Ей Джей проведе вже 25 липня в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги. Напередодні вийшло промо до їхнього бою.

Це буде проміжна битва для британця перед протистоянням із Тайсоном Ф'юрі. Зіркові супертяжі раніше підписали контракт про очну зустріч. яка має відбутись у четвертому кварталі 2026 року.