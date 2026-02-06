Стівенсон назвав єдиного боксера, який може бути з ним на одному рівні

Американський боксер Шакур Стівенсон розповів, що не переймається щодо свого місця у світових рейтингах.

Про це він заявив в інтерв'ю Cigar Talk.

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі вважає себе найкращим бійцем у світі. Стівенсон назвав лише одного боксера, який може стояти із ним на одній сходинці.

"Я один із найкращих бійців на планеті Земля. І якщо ми говоримо про бокс, бо сама суть боксу – це "битися і не давати бити себе", то для себе я – номер один. Найкращий боєць на планеті. Єдиний боксер, який може бути на моєму рівні – це Усик", – сказав Шакур.

Видання ESPN на початку лютого опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії (P4P). Його очолив Олександр Усик. Натомість Стівенсон опинився лише на сьомому місці. Американець покращив свою позицію лише на одну сходинку.

Нагадаємо, що в американця відібрали чемпіонський пояс WBC у легкій вазі. Сталось це після перемоги у крайньому бою над Теофімо Лопесом, який відбувся 31 січня 2026 року. Натомість звитяга принесла Стівенсону пояси The Ring і WBO у напівлегкій вазі. Шакур вже відреагував на свою втрату титулу.