Я не герой і не мудак: Усик написав вірш про інцидент у Кракові
Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) оригінально підійшов до розповіді про своє затримання в аеропорту Кракова.
У своєму Instagram він продекламував вірш про цю історію.
"Дорогі друзі, багато запитів. Привіт, мої англійські фанати, вибачте, я звернуся до своїх українських фанатів, до українських людей.
Повертаюся до своїх. Багато запитів, багато чого наговорено – правильно, неправильно. У віршах розповім вам, що зі мною сталося.
В стихах, а, може, у віршах, я хочу вам поведать информацию.
За що затримали мене —
Та просто так складається.
Багато галасу навів своєю поведінкою,
Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.
Порівнювати стали з чим попало,
Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану.
Подяка кожному і всім за теплоту і мусор.
Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса.
Дивлюсь на світ з подякою до Бога,
Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.
Я не герой і не мудак, а десь посередині
Бажаю кожному із вас знайти в собі людину"
Нагадаємо, ввечері 17 вересня з’явилася інформація, що польська поліція затримала Усика в аеропорту Кракова. У мережі майже відразу виникло кілька версій того, що сталося. Буквально через кілька годин президент України Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили, а Усик подякував йому за сприяння у вирішенні ситуації.
На наступний день ESPN з посиланням на власні джерела повідомило, що Олександру та його тренеру Сергію Лапіну було відмовлено в посадці на літак через "непридатність до подорожі".