Я не герой і не мудак: Усик написав вірш про інцидент у Кракові

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) оригінально підійшов до розповіді про своє затримання в аеропорту Кракова.

У своєму Instagram він продекламував вірш про цю історію.

"Дорогі друзі, багато запитів. Привіт, мої англійські фанати, вибачте, я звернуся до своїх українських фанатів, до українських людей. Повертаюся до своїх. Багато запитів, багато чого наговорено – правильно, неправильно. У віршах розповім вам, що зі мною сталося. В стихах, а, може, у віршах, я хочу вам поведать информацию. За що затримали мене — Та просто так складається. Багато галасу навів своєю поведінкою, Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою. Порівнювати стали з чим попало, Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану. Подяка кожному і всім за теплоту і мусор. Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса. Дивлюсь на світ з подякою до Бога, Бажаю всім в житті знайти свою дорогу. Я не герой і не мудак, а десь посередині Бажаю кожному із вас знайти в собі людину"

Нагадаємо, ввечері 17 вересня з’явилася інформація, що польська поліція затримала Усика в аеропорту Кракова. У мережі майже відразу виникло кілька версій того, що сталося. Буквально через кілька годин президент України Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили, а Усик подякував йому за сприяння у вирішенні ситуації.

На наступний день ESPN з посиланням на власні джерела повідомило, що Олександру та його тренеру Сергію Лапіну було відмовлено в посадці на літак через "непридатність до подорожі".