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Я не герой і не мудак: Усик написав вірш про інцидент у Кракові

Ігор Чернявський — 2 жовтня, 15:30
Я не герой і не мудак: Усик написав вірш про інцидент у Кракові
Getty Images

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) оригінально підійшов до розповіді про своє затримання в аеропорту Кракова.

У своєму Instagram він продекламував вірш про цю історію.

"Дорогі друзі, багато запитів. Привіт, мої англійські фанати, вибачте, я звернуся до своїх українських фанатів, до українських людей.

Повертаюся до своїх. Багато запитів, багато чого наговорено правильно, неправильно. У віршах розповім вам, що зі мною сталося.

В стихах, а, може, у віршах, я хочу вам поведать информацию.

За що затримали мене —

Та просто так складається.

Багато галасу навів своєю поведінкою,

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало,

Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану.

Подяка кожному і всім за теплоту і мусор.

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса.

Дивлюсь на світ з подякою до Бога,

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.

Я не герой і не мудак, а десь посередині

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину"

Нагадаємо, ввечері 17 вересня з’явилася інформація, що польська поліція затримала Усика в аеропорту Кракова. У мережі майже відразу виникло кілька версій того, що сталося. Буквально через кілька годин президент України Володимир Зеленський повідомив, що боксера відпустили, а Усик подякував йому за сприяння у вирішенні ситуації.

На наступний день ESPN з посиланням на власні джерела повідомило, що Олександру та його тренеру Сергію Лапіну було відмовлено в посадці на літак через "непридатність до подорожі".

Олександр Усик

Олександр Усик

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