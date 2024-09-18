Усик подякував Зеленському за допомогу у звільненні від польських правоохоронців

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів про своє затримання в аеропорту Кракова, та подякував президенту України Володимиру Зеленському за допомогу у розв'язанні питання.

Про це він сказав у своєму Instagram.

"Дорогі друзі, доброї ночі, все чудово Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації та послу Україні в Польщі. Особисто хочу подякувати нашому президентові, який дуже сильно переживав за це й особисто розв'язував це питання. Володимире Олександровичу, дякую вам особисто. Слава Богу за все та слава Україні. Усе чудово. Я вільний, коронувати мене не треба", – сказав Усик.

Нагадаємо, авторитетний американський спортивний телеканал ESPN стверджує, що перед затриманням в аеропорту Кракова Олександра Усика та його тренера Сергія Лапіна не допустили на рейс через "непридатність до подорожі".

Директор команди українського боксера Сергій Лапін пояснив, що затримання сталося через службу митного контролю, яка знехтувала своїми обов'язками.