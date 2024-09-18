ESPN: Перед затриманням Усика і його тренера не допустили на рейс через "непридатність до подорожі"

Авторитетний американський спортивний телеканал ESPN стверджує, що перед затриманням в аеропорту Кракова Олександра Усика та його тренера Сергія Лапіна не допустили на рейс через "непридатність до подорожі".

Про це ESPN повідомляє на своєму сайті з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела, Усику та його компанії відмовили в посадці після того, як представник авіакомпанії вирішив, що вони непридатні для подорожі. Боксер пояснив, що вони можуть летіти та просто виснажені майже 14-годинною дорогою з Києва. Попри мовний бар'єр і твердження Усика про те, що з ними все гаразд, його затримали.

Напередодні ввечері Усика затримали в аеропорту Кракова представники польської митниці. Одразу після інциденту дружина боксера Катерина написала, що немає приводу хвилюватися.

Після чого у ситуацію втрутилося українське МЗС та особисто президент Зеленський.

"Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, Міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", – сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Володимир Зеленський заявив, що такі дії польської сторони неприпустимі та повідомив, що боксера відпустили.

Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона.

Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили й більше його ніхто не затримує", – написав Зеленський.

Боксера відпустили, не повідомляючи подробиць, трохи більше ніж через годину після затримання.

Після чого інцидент прокоментував сам Усик, а директор команди українського боксера Сергій Лапін пояснив, що затримання сталося через службу митного контролю, яка знехтувала своїми обов'язками.