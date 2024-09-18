Зеленський: Усика відпустили, ніхто його більше не затримує

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, якого затримали в аеропорту польського Кракова, вже відпустили.

Про це глава держави розповів у Telegram.

"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили й більше його ніхто не затримує", – написав Зеленський.

Раніше інформацію про затримання 37-річного боксера розповсюдив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.