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Зеленський: Усика відпустили, ніхто його більше не затримує

Олександр Булава — 18 вересня, 00:14
Зеленський: Усика відпустили, ніхто його більше не затримує

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, якого затримали в аеропорту польського Кракова, вже відпустили.

Про це глава держави розповів у Telegram.

"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий.

Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона.

Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили й більше його ніхто не затримує", – написав Зеленський.

Раніше інформацію про затримання 37-річного боксера розповсюдив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

Олександр Усик Володимир Зеленський

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