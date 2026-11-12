Він може втратити частину своєї величі: експерт попередив Усика про ризик у бою з Бенавідесом

Боксерський експерт Саймон Джордан зізнався, що його не дивує бажання Олександра Усика (25-0, 16 КО) побитися проти володаря титулів за версіями WBA та WBO у важкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО), оцінивши ризик такого поєдинку, оцінивши ризик такого поєдинку.

Про цей потенційний бій він висловився у коментарі TalkSPORT Boxing.

"Я б віддав перевагу Бенавідесу, хоча я часто прогнозую проти Усика. І це не тому, що він мені не подобається. Навпаки, він чудово представляє бокс у всьому, що робить. Коли він приходить до студії, то справляє враження людини найвищого класу", – сказав Джордан.

Ведучий спортивного шоу додав, що не вважає українського боксера фаворитом у можливому протистоянні з Бенавідесом через його вік, останній бій проти Ріко Верховена та його захоплення непереможеним американцем.

Джордан пригадав, як Олександра недооцінювали, коли він переходив у надважку вагу, де його вважали просто збільшеним у розмірах представником крузервейту. Однак Усик постійно перевершував очікування.

"У першому бою проти Візерспуна та поєдинку з Чісорою вже було видно, що він не має особливих проблем із новою вагою. А потім він розгромив Ентоні Джошуа, переміг Тайсона Ф'юрі та двічі Даніеля Дюбуа. Усіх їх він переміг по два рази. Тож йому вже фактично нічого доводити. Хіба що він може втратити частину своєї величі, якщо наступне покоління боксерів виявиться йому не до снаги", – заявив Саймон.

Заради цього двобою українець готовий опуститися у вазі. Бенавідес вже запропонував місяць, у якому вони могли б організувати двобій.

Очікується, що боксер із Криму може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Цікаво, що раніше Джордан припускав, що можлива перемога Усика над Бенавідесом може стати його найбільшим досягненням у кар'єрі.