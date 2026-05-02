Усик бився з усіма, з ким міг: Аделеє – про бій українця з Верховеном

Британський боксер надважкої ваги Девід Аделеє (14-2, 13 KO) висловився щодо поєдинку між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Про це 29-річний боксер розповів YouTube-каналу iFL TV.

На думку британця, Усик має повне право обирати собі суперника, адже зустрічався практично з усіма лідерами гевівейту. Це ж стосується Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), який проведе бій проти маловідомого албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

"Вони вже все довели, чувак. Усик бився з усіма, з ким міг. Нехай він проведе бій з Ріко. Ей Джей бився з усіма, з ким міг битися. І цей чувак насправді не такий вже й "ніхто". Тож нехай він проведе цей бій. Те, що хлопець невідомий, не означає, що він поганий. Я сам про нього мало що знаю. Хоча я його бачив, бо пам'ятаю, що моє ім'я пов'язували з ним кілька років тому", – сказав Аделеє.

Нагадаємо, що Олександр Усик повернеться на ринг 23 травня. Поєдинок українського чемпіона проти Верховена відбудеться в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул чемпіона WBC.

Зазначимо, що Девід Аделеє був чемпіоном Європи за версією WBO European (2023). Наразі боксер володіє титулом чемпіона Англії за версією BBBofC.