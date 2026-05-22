Лапін оцінив підготовку до бою в андеркарді вечора боксу Усик – Верховен

Український боксер Даніель Лапін (13-0, 5 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Бенджаміна Мендеса Тані (9-1, 2 КО) та оцінив свою підготовку до виходу на ринг.

Боксер висловився про майбутній поєдинок під час офіційної процедури зважування напередодні вечора боксу в Єгипті.

"Почуваюся чудово, збір пройшов на найвищому рівні. Це був, напевно, один з найважчих таборів. Я багато працюю, тренуюся у залі. Саме тому я продемонструю все не словами", – сказав українець.

Вага українського бійця становить 78,8 кілограма. Його суперник Бенджамін Мендес Тані виявився дещо важчим – 79,1 кілограма.

Бій Лапіна й Мендеса Тані пройде в андеркарді вечора боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) – Ріко Верховен.

Нагадаємо, що 21 травня боксери зійшлися у черговій дуелі поглядів та взяли участь у пресконференції. Під час спілкування з пресою нідерландський кікбоксер назвав свою мету на двобій з непереможеним українцем.

