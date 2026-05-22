Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів перед боєм

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели фінальну дуель поглядів перед поєдинком.

Битва поглядів відбулась одразу після зважування, на якому нідерландець суттєво переважив українця.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

Фото: Denys Didkivskyi