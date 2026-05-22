Усик показав рекордну вагу в кар'єрі перед битвою з Верховеном
Олександр Усик (24-0, 15 КО) і Ріко Верховен провели технічне зважування перед очним протистоянням.
Український боксер показав рекордну вагу у своїй кар'єрі. Наразі він важить 105,8 кг.
До цього найбільшим результатом було 103,1 кг. Така вага в Усика фіксувалася перед реваншем з Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою Олександра нокаутом у п'ятому раунді.
Ріко Верховен виявився значно важчим за українця. Він показав вагу 117,3 кг.
Зазначимо, що це була технічна процедура зважування, а офіційна церемонія розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, що очне протистояння між бійцями відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.