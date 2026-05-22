Усик показав рекордну вагу в кар'єрі перед битвою з Верховеном

Олександр Усик (24-0, 15 КО) і Ріко Верховен провели технічне зважування перед очним протистоянням.

Про це повідомляє The Ring.

Український боксер показав рекордну вагу у своїй кар'єрі. Наразі він важить 105,8 кг.

До цього найбільшим результатом було 103,1 кг. Така вага в Усика фіксувалася перед реваншем з Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою Олександра нокаутом у п'ятому раунді.

Ріко Верховен виявився значно важчим за українця. Він показав вагу 117,3 кг.

‼️ Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven official weigh-in results:



🇺🇦 Oleksandr Usyk - 233.3 lbs

🇳🇱 Rico Verhoeven - 258.7 lbs



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 22, 2026

Зазначимо, що це була технічна процедура зважування, а офіційна церемонія розпочнеться о 20:00 за київським часом. Її можна буде переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що очне протистояння між бійцями відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.