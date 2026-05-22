Усі розділи
Усик показав рекордну вагу в кар'єрі перед битвою з Верховеном

Денис Іваненко — 22 травня 2026, 15:42
Олександр Усик (24-0, 15 КО) і Ріко Верховен провели технічне зважування перед очним протистоянням.

Про це повідомляє The Ring.

Український боксер показав рекордну вагу у своїй кар'єрі. Наразі він важить 105,8 кг.

До цього найбільшим результатом було 103,1 кг. Така вага в Усика фіксувалася перед реваншем з Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою Олександра нокаутом у п'ятому раунді.

Ріко Верховен виявився значно важчим за українця. Він показав вагу 117,3 кг.

Зазначимо, що це була технічна процедура зважування, а офіційна церемонія розпочнеться о 20:00 за київським часом. Її можна буде переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що очне протистояння між бійцями відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

