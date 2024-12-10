Тайсон знає, що робити: Воррен – про реванш з Усиком

Промоутер Френк Воррен вважає, що його клієнт Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) вивчив чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика перед реваншем.

Цитує промоутера Boxing247.

"Хоча Усик виграв бій, він віддав усе. Він був втомленою людиною. Це був важкий бій для них обох. Що він забрав у них? У цьому вся справа. Тайсон, як ніхто інший, знає, що йому робити. Йому не потрібно, щоб я йому розповідав. У нього чудовий боксерський мозок. Він учень боксу", – зазначив Воррен.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.