Гідна і блискуча перемога: Віталій Кличко привітав Усика із захистом титулів у бою проти Ф’юрі

Ексчемпіон світу, а нині мер Києва, Віталій Кличко привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), відзначивши її важливість для України.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Гідна і блискуча перемога! Олександр Усик захистив у реванші всі свої титули в професійному боксі, зокрема, й абсолютного чемпіону світу в суперважкій вазі. Це був один з найочікуваніших реваншів в історії боксу. Дуже напружений і емоційний. Резонансний задовго до самої події. Особливо резонували піною російські "експерти" і "провісники". Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні – не тільки твоя особиста. Це – перемога України! Слава Україні! Слава тим, хто її захищає! І тим, хто її прославляє", – написав Кличко.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця роздільним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.