Вихрист спрогнозував дострокову перемогу Усика над Ф'юрі
Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) вважає чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) фаворитом реваншу проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Цитує боксера Sport.ua.
"Я був упевнений у перемозі Усика в першому поєдинку з Ф'юрі. Переконаний я у перемозі українського чемпіона і цього разу, незважаючи на те, що його суперник готується дуже серйозно.
Річ у тім, що базова підготовка Олександра вища, ніж у Тайсона, і це позначиться на ході бою. На мою думку, Усик переможе достроково в одному з чотирьох останніх раундів", – розповів Вихрист.
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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.