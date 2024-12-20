Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Вихрист спрогнозував дострокову перемогу Усика над Ф'юрі

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 09:31
Вихрист спрогнозував дострокову перемогу Усика над Ф'юрі
Усик та Ф'юрі
Twitter

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) вважає чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) фаворитом реваншу проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує боксера Sport.ua.

"Я був упевнений у перемозі Усика в першому поєдинку з Ф'юрі. Переконаний я у перемозі українського чемпіона і цього разу, незважаючи на те, що його суперник готується дуже серйозно.

Річ у тім, що базова підготовка Олександра вища, ніж у Тайсона, і це позначиться на ході бою. На мою думку, Усик переможе достроково в одному з чотирьох останніх раундів", – розповів Вихрист.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Віктор Вихрист

Олександр Усик

Це буде неймовірний бій: Льюїс – про реванш Усика з Ф'юрі
Усик і Саудівська Аравія: "шлюб за розрахунком" та 2,5 трильйони доларів інвестицій у промо країни
Горюнов: Для Ф'юрі резонно спробувати задавити Усика грубою силою
Кривдник Пак'яо: Гадаю, Усик нокаутує Ф'юрі
“Швидший, сильніший, хитріший”: експерти оцінили шанси Усика та Ф’юрі в реванші

Останні новини