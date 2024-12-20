Вихрист спрогнозував дострокову перемогу Усика над Ф'юрі

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) вважає чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) фаворитом реваншу проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує боксера Sport.ua.

"Я був упевнений у перемозі Усика в першому поєдинку з Ф'юрі. Переконаний я у перемозі українського чемпіона і цього разу, незважаючи на те, що його суперник готується дуже серйозно.

Річ у тім, що базова підготовка Олександра вища, ніж у Тайсона, і це позначиться на ході бою. На мою думку, Усик переможе достроково в одному з чотирьох останніх раундів", – розповів Вихрист.