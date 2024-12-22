Це була енциклопедія боксу: промоутер Усика – про перемогу над Ф'юрі

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що український боксер провів бій проти Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) на надвисокому рівні. Він заявив, що Олександр показав справжню енциклопедію боксу.

Його слова цитує BBC.

"Я надзвичайно ним пишаюся. Це була енциклопедія боксу, і сьогодні він показав, як будується бокс знизу до гори. Неймовірний виступ Немає часу йти геть, він із задоволенням це робить (про можливе завершення кар'єри – прим.).

Я дав би Ф'юрі три-чотири раунди. Судді дали йому чотири. Це найсправедливіший результат, який міг бути", – сказав Красюк.