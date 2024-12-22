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Це була енциклопедія боксу: промоутер Усика – про перемогу над Ф'юрі

Руслан Травкін — 22 грудня 2024, 02:51
Це була енциклопедія боксу: промоутер Усика – про перемогу над Ф'юрі
Ф'юрі – Усик
Пресслужба Riyadh Season

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що український боксер провів бій проти Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) на надвисокому рівні. Він заявив, що Олександр показав справжню енциклопедію боксу.

Його слова цитує BBC.

"Я надзвичайно ним пишаюся. Це була енциклопедія боксу, і сьогодні він показав, як будується бокс знизу до гори. Неймовірний виступ Немає часу йти геть, він із задоволенням це робить (про можливе завершення кар'єри – прим.).

Я дав би Ф'юрі три-чотири раунди. Судді дали йому чотири. Це найсправедливіший результат, який міг бути", – сказав Красюк.

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.

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Олександр Красюк

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