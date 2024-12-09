Дня нього це буде останній бій в кар'єрі: Брієдіс – про реванш Усика з Ф'юрі

Латвійський ексчемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс, вважає, що володар поясів WBC, IBO, WBA та WBO в хевівейті українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) може завершити кар’єру після реваншу з британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Свою думку він висловив у себе на Youtube-каналі.

"Цей бій буде дуже цікавим, тому що я думаю, що Ф’юрі буде набагато більше мотивований. Бій буде зовсім іншим, тому що, по-перше, я думаю, Усик втомився. Я прямо відчуваю, що він втомився, тому що межі є у кожної людини. Думаю, вони є й у Олександра. Так працювати, так готуватися до кожного бою… Я знаю, що тіло, на жаль, з віком показує нам дулю.

Побачимо, як цей бій пройде, але я думаю, що в Олександра в будь-якому разі буде останній бій. Думаю, він навіть десь навіть озвучував, що це останній бій. Це було б логічно", – вважає Брієдіс.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Реванш відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.