Він просто чудовий боксер: Атлас – про перемогу Усика в реванші з Ф'юрі

Легендарний боксерський тренер Тедді Атлас відреагував на другу поспіль звитягу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), наголосивши, що судді мали всі підстави віддати перемогу саме українцю.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Усик просто чудовий боксер. Він програвав до п'ятого раунду і, розуміючи, що більше не має права на помилку, забирає решту раундів. Ф'юрі був кращим у першій половині бою, однак Усик не відставав. Ф'юрі викидав багато одиничних джебів, але Усик викидав чотири-п'ять ударних комбінацій і просувався вперед. Судді мали всі підстави віддати йому перемогу", – сказав Атлас.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.