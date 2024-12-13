Чемпіон світу в крузервейті: Мені подобається Усик та Ф'юрі, гадаю, в реванші буде нокаут

Чемпіон світу у крузервейті (до 91 кг) Баду Джек (28-3-3, 17 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) та Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) подарують глядачам чудовий реванш, а переможець визначиться нокаутом. Правда, він не захотів давати прогноз на точного переможця.

Його слова цитує IFL.TV.

"Це буде чудовий бій. Я вважаю шанси обох на перемогу рівними. Прогнозую у поєдинку нокаут, бій не пройде всю дистанцію. Перший бій був рівним, мені подобаються обидва боксери, це два великих чемпіони. Нехай переможе найсильніший", – сказав Джек.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.