Пол може боксувати за чемпіонство: названо умову

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що блогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) може отримати чемпіонський бій.

Про це пише BoxingScene.

Нагадаємо, що раніше Пол посів 14 місце в оновленому рейтингу WBC у важкій вазі. Після цього Джейк заявляв про готовність боксувати з чемпіоном Баду Джеком.

За словами Сулеймана, Пол може отримати титульний поєдинок, якщо переможе когось з топ-15 рейтингу у крузервейті. Наразі у команді блогера-боксера цю інформацію не коментували.

Серед претендентів на бій з Полом називають також Ентоні Джошуа та Джервонту Девіса.

Раніше Тайсон Ф’юрі дав несподіваний прогноз на потенційний поєдинок Пола та Джошуа.