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Пол хоче вийти в ринг з чинним чемпіоном світу

Андрій Мошкун — 6 липня 2025, 14:32
Пол хоче вийти в ринг з чинним чемпіоном світу
Джейк Пол та Хуліо Сезар Чавес
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Блогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) хоче спробувати свої сили у титульному поєдинку і вже навіть обрав для себе потенційного опонента.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Респект WBA за те, що ламають систему й не бояться визнати мене. Дивлюся на всі ці списки з чинним чемпіоном Баду Джеком дайте мені його наступним", – написав Пол.

Чи може бодай гіпотетично Джейк претендувати на бій з чемпіоном – питання відкрите, адже нещодавно стало відомо, що WBA може виключити Пола зі свого рейтингу через хвилю критики. У такому разі блогер-боксер не зможе перевірити свої сили у поєдинку з Баду Джеком.

Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.

Професійний бокс Джейк Пол Баду Джек

Джейк Пол

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