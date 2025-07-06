Пол хоче вийти в ринг з чинним чемпіоном світу

Блогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) хоче спробувати свої сили у титульному поєдинку і вже навіть обрав для себе потенційного опонента.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Респект WBA за те, що ламають систему й не бояться визнати мене. Дивлюся на всі ці списки з чинним чемпіоном Баду Джеком – дайте мені його наступним", – написав Пол.

Чи може бодай гіпотетично Джейк претендувати на бій з чемпіоном – питання відкрите, адже нещодавно стало відомо, що WBA може виключити Пола зі свого рейтингу через хвилю критики. У такому разі блогер-боксер не зможе перевірити свої сили у поєдинку з Баду Джеком.

Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.