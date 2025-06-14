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Канело, Джошуа, Ф’юрі: Джейк Пол розповів, хто хоче з ним боксувати

Андрій Мошкун — 14 червня 2025, 15:06
Канело, Джошуа, Ф’юрі: Джейк Пол розповів, хто хоче з ним боксувати
Джейк Пол
Getty Images

Ютубер і боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) розповів, з ким з боксерів він веде переговори про поєдинок.

Його слова публікує The Sun.

"Ми ведемо переговори з Зурдо Раміресом та Баду Джеком щодо можливих боїв у наступному році. Поєдинок з Опетаєю? Цілком можливо, якщо все складеться. Але є сотня людей, які хочуть зі мною битися. Канело, Джервонта Девіс, Ентоні Джошуа, Баду, Зурдо, Томмі Ф’юрі – список можна продовжувати", – заявив Пол.

Наступний поєдинок 28-річного блогера запланований на 28 червня в Анагаймі. Його суперником стане ексчемпіон світу в середній вазі Хуліо Сезар Чавес-молодший.

Раніше промоутер Пола оцінив шанс на бій з Усиком.

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