Канело, Джошуа, Ф’юрі: Джейк Пол розповів, хто хоче з ним боксувати

Ютубер і боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) розповів, з ким з боксерів він веде переговори про поєдинок.

Його слова публікує The Sun.

"Ми ведемо переговори з Зурдо Раміресом та Баду Джеком щодо можливих боїв у наступному році. Поєдинок з Опетаєю? Цілком можливо, якщо все складеться. Але є сотня людей, які хочуть зі мною битися. Канело, Джервонта Девіс, Ентоні Джошуа, Баду, Зурдо, Томмі Ф’юрі – список можна продовжувати", – заявив Пол.

Наступний поєдинок 28-річного блогера запланований на 28 червня в Анагаймі. Його суперником стане ексчемпіон світу в середній вазі Хуліо Сезар Чавес-молодший.

Раніше промоутер Пола оцінив шанс на бій з Усиком.