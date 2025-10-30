Реванш Баду Джека та Мікаеляна відбудеться у Лос-Анджелесі

Офіційно оголошено про другий бій між Баду Джеком та Ноелем Мікаеляном.

Про це повідомляє CMH Boxing.

Реванш відбудеться 13 грудня у Лос-Анджелесі, США.

Чемпіон WBC у крузервейті Джек у першому поєдинку перебоксував Мікаеляна рішенням більшості суддів: 114-114, 115-113 і 115-113.

Тоді Ноель змінив Раяна Розіцкі, який знявся з бою через травму – у боксера порвався біцепс.

До цього Джек бився в лютому 2023 року в Ер-Ріяді, коли він зупинив Джуніора Макабу в 12 раунді у поєдинку за титул.

Мікаелян до бою проти Джека також провів проти Макабу у листопаді 2023 року та здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.