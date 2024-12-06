Воррен: Ф'юрі був близьким, щоб нокаутувати Усика в першому бою

Промоутер Френк Воррен вважає, що його клієнт Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) був близьким до того, щоб нокаутувати Олександра Усика (22-0, 14 КО) в першому бою. І йому під силу досягти цього в реванші.

Слова промоутера передає Sky Sports.

"Ф'юрі знає, що повинен робити. Він знає це краще ніж я, ти, чи будь-хто інший. Він був з ним на рингу, бачив його сильні та слабкі сторони. Я думаю, Тайсон має використовувати свої фізичні дані: зріст, джеб і силу удару.

В сьомому раунді першого бою він був близький до того, щоб нокаутувати Усика. Я вірю, що він може це зробити. Я бачив, як Усику було боляче в його двох останніх боях, від ударів по корпусу, а також від аперкоту Тайсона. Він може постраждати. Попри все Тайсон – британська легенда, враховуючи все, що він зробив. Він феноменальний боєць", – сказав Воррен.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.