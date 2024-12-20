Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик – про бій з Ф'юрі: Я готуюся до битви із ходячою фортецею

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 19:09
Усик – про бій з Ф'юрі: Я готуюся до битви із ходячою фортецею
Олександр Усик
Instagram Олександра Усика

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик не сумнівається, що на нього очікує дуже важкий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі.

Про це непереможений українець розповів в інтерв'ю Sky Sports.

"Я знаю, що цього разу все буде по-іншому. Я тренуюся так, ніби готуюся до бою з ходячою фортецею.

Я працюю важко, дуже важко, тому що знаю, що мій суперник буде іншим. Але і я вже не буду тим хлопцем, яким був у першому бою", – сказав Олександр.

Читайте також :
Ексклюзив Буткевич: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі, а потім поїде на збір разом із Поліссям

Раніше стало відомо, що команди Усика та Ф'юрі не могли погодити призначення третього судді на цей реванш, через що між ними виник конфлікт.

Колишній чемпіон світу та легенда боксу Володимир Кличко прокоментував чутки про його повернення у бокс, пов'язавши це з майбутнім поєдинком Усика та Ф'юрі.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Усик і Ф'юрі обрали рукавиці на бій-реванш
Кличко: Усик переможе Ф'юрі та залишить мене на "пенсії"
Як працює штучний інтелект у боксі? Історичний експеримент на реванші Усик – Ф'юрі
Зеленський підтримав Усика напередодні реваншу проти Ф'юрі
Між командами Усика та Ф’юрі виникла суперечка щодо призначення нового третього судді у реванші

Останні новини