Усик – про бій з Ф'юрі: Я готуюся до битви із ходячою фортецею

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик не сумнівається, що на нього очікує дуже важкий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі.

Про це непереможений українець розповів в інтерв'ю Sky Sports.

"Я знаю, що цього разу все буде по-іншому. Я тренуюся так, ніби готуюся до бою з ходячою фортецею. Я працюю важко, дуже важко, тому що знаю, що мій суперник буде іншим. Але і я вже не буду тим хлопцем, яким був у першому бою", – сказав Олександр.

Раніше стало відомо, що команди Усика та Ф'юрі не могли погодити призначення третього судді на цей реванш, через що між ними виник конфлікт.

Колишній чемпіон світу та легенда боксу Володимир Кличко прокоментував чутки про його повернення у бокс, пов'язавши це з майбутнім поєдинком Усика та Ф'юрі.