Кличко: Усик переможе Ф'юрі та залишить мене на "пенсії"

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко висловив сподівання, що йому не доведеться повертатися в бокс після титульного бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Про це 48-річний українець розповів в інтерв'ю Sky Sports.

Кличко запевнив, що він не повернеться у ринг у разі перемоги Усика, оскільки він ніколи не битиметься з іншим українцем.

"Олександр Усик залишить мене на пенсії. Це (повернення Кличка) не відбудеться. Я залишуся на пенсії. Він залишить мене на пенсії. Пам'ятаю, Олександр подзвонив мені наприкінці березня цього року, на мій день народження, і сказав: "Чемпіоне, вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб твоя мрія стати найстаршим чемпіоном світу здійснилася". Я відповів: "Олександре, про що ти говориш, твій бій ще попереду, ти готуєшся, залиш мене на пенсії". І він пообіцяв: "Я зроблю це, я збережу його (чемпіонський титул), але я бажаю тобі цього", – розповів Володимир.

Він вважає, що Усик вдруге захистить свої пояси від зазіхань Ф'юрі.

"Олександр повторить історію. Це буде дежавю. Повторення. Насправді це те, що відбувається. Я був тут на першому бою. Це те ж саме відчуття, і це виглядає так само, і це те ж саме. Вся справа в стратегії. Вся справа в техніці. Я пам'ятаю, коли Олександр виграв турнір Кличка в підлітковому віці. Цей аматорський турнір, в якому він бився, носив моє ім'я, і він став чемпіоном. Він спостерігав за мною. Тепер я спостерігаю за ним. Наскільки дивовижне життя. Ми будемо тримати пальці схрещеними, щоб і цього разу він показав, що він найкрутіша людина на планеті, Олександр Усик".

Реванш за титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відубдеться у суботу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, що Володимир Кличко також опублікував цікавий пост в Instagram, присвячений Олександру Усику.