Дружина Усика показала милі фото з Олександром у роздягальні одразу після бою з Ф'юрі

Сьогодні вночі Олександр Усик здобув яскраву перемогу над Тайсоном Ф'юрі роздільним рішенням суддів. На кону поєдинку стояли чемпіонські пояси, якими володіє українець – WBA, WBC, WBO та IBO.

Першою після бою до нашого боксера першою завітала його дружина Катерина. Кохана Усика зробила з ним декілька світлин, опублікувавши їх у соціальних мережах.

"Вітаю Україну з перемогою. Дякую за вітання та підтримку", – написала Катерина.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.