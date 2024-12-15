Майк Тайсон: Я фанат Ф'юрі, буду підтримувати його під час реваншу з Усиком

Легендарний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) пояснив, що через те, що Ф'юрі носить ім'я на його честь, він буде підтримувати британця у реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його слова наводить TalkSport.

"На даний момент, Усик найкращий суперважковаговик у світі. У цьому немає сумнівів. Все ж таки я збираюся сказати, що Ф'юрі переможе. Чому? Бо я його фанат. Тому що його батько надав йому моє ім'я. Я не кину його зараз", – сказав Тайсон.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.