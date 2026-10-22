Мейвезер назвав нову дату бою з Тайсоном

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) анонсував у грудні поєдинок проти ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-7, 44 KO).

Про це повідомляє talkSport.

Зустріч двох зірок боксу вже кілька разів відкладали через травму руки Тайсона, а також організаційні та контрактні розбіжності.

Наразі Мейвезеру 49 років, а Тайсону – 60. Їхній поєдинок планують провести за виставковими правилами, тому він не вплине на офіційні рекорди боксерів.

"У грудні відбудеться виставковий бій Мейвезер – Майк Тайсон, знаєте, він запланований на грудень. І я думаю, що Пак'яо – Мейвезер відбудеться десь у 2027 році", – заявив Флойд.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон виходив на ринг у листопаді 2024-го, коли одноголосним рішенням суддів програв Джейку Полу.

Натомість Флойд у серпні 2017-го здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді.

Раніше американський тренер Тедді Атлас розкритикував битву Мейвезера-молодшого проти Тайсона, назвавши це поєдинком заради грошей.