Мейвезер назвав нову дату бою з Тайсоном
Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) анонсував у грудні поєдинок проти ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-7, 44 KO).
Про це повідомляє talkSport.
Зустріч двох зірок боксу вже кілька разів відкладали через травму руки Тайсона, а також організаційні та контрактні розбіжності.
Наразі Мейвезеру 49 років, а Тайсону – 60. Їхній поєдинок планують провести за виставковими правилами, тому він не вплине на офіційні рекорди боксерів.
"У грудні відбудеться виставковий бій Мейвезер – Майк Тайсон, знаєте, він запланований на грудень.
І я думаю, що Пак'яо – Мейвезер відбудеться десь у 2027 році", – заявив Флойд.
Нагадаємо, що востаннє Тайсон виходив на ринг у листопаді 2024-го, коли одноголосним рішенням суддів програв Джейку Полу.
Натомість Флойд у серпні 2017-го здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді.
Раніше американський тренер Тедді Атлас розкритикував битву Мейвезера-молодшого проти Тайсона, назвавши це поєдинком заради грошей.