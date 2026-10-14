Майк Тайсон зізнався, що хотів накласти на себе руки

Колишній абсолют Майк Тайсон пригадав найважчий період свого життя. Він розповів, який вплив на нього мало ув'язнення.

Про це повідомляє ALL THE SMOKE FIGHT.

"В'язниця ніяк не допомогла мені у плані реабілітації. Якщо вона й мала якийсь вплив, то радше деградуючий. Розумієш, вона зробила мене менш цілісною людиною, ніж я був до того, як туди потрапив. Я ніс усіляку нісенітницю, почувався дивно... Після того, як усе пішло шкереберть, я втратив гроші й усе інше, я почав вживати наркотики, багато пити. Гадаю, я просто намагався втекти від сорому, ніяковості, від того, як я почувався сам із собою. Я хотів померти, накласти на себе руки – уся ця божевільна маячня", – сказав Тайсон.

"Залізний Майк" також пригадав, як повертався з цього стану. Боксер заявив, що його его змусило відштовхнутись від дна:

"Але у мені ще залишалося чимало енергії та амбіцій, я хотів зайнятися чимось іншим. І, гадаю, тут не обійшлося без впливу мого его: "Я ще можу це зробити. Дайте мені спробувати. Дозвольте піти в кіно, зайнятися тим чи іншим". Та все ж навіть успіх на Бродвеї чи в кіно не давав тих відчуттів. Це зовсім не те, що бої на рингу. Мені байдуже, скільки грошей пропонують, розумієш? Я б краще бився безкоштовно, ніж отримував гроші за роботу в Голлівуді. Це зовсім інше".

Зазначимо, що Майк Тайсон перебував у в'язниці з 1992 по 1995 рік. Він був звинувачений у зґвалтуванні моделі Дезіре Вашингтон.

Нагадаємо, що напередодні "Залізний Майк" висловився про бій Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа. Він також розповів, чи переміг би британців у своєму праймі.