Я агітував за нього на вулицях, збирав голоси: легенда боксу заявив, що пишається Трампом

Колишній абсолют Майк Тайсон заявив, що пишається Дональдом Трампом, висловивши підтримку чинному президенту США.

Про це він розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Я за нього голосував. Я агітував за нього на вулицях, збирав голоси. Я дуже ним пишаюся. Він – людина, якою варто пишатися, зважаючи на шлях, який той пройшов. Трамп починав, будучи банкрутом. Знаєте, коли він балотувався в президенти, він був банкрутом. Він мав проблеми з податками, був винен купу грошей. Слухайте, якби ви не знали, хто такий Дональд Трамп, і не знали його імені, ви б подумали, що він чорний – з огляду на все те, через що йому довелося пройти: звинувачення в сексуальних домаганнях і все таке", – сказав Тайсон.

Легендарний боксер заявив, що зазвичай люди не витримують такого без наслідків й у них часто стається нервовий зрив. А Трамп упорався й це викликає в нього захоплення:

"І саме тому його варто поважати – хоча б за це. За те, як він поводився під час судових процесів і долав усі негаразди – це викликає повагу. Мені байдуже, чи ви його ненавидите, чи справа у вашій расі – байдуже, що саме. Ми мусимо поважати його вже хоча б через сам цей факт".

Зазначимо, що свого часу Дональд Трамп інвестував у поєдинки Майка Тайсона та навіть був його фінансовим консультантом. Президент США також тепло відгукувався про боксера, відзначаючи його лояльність.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі висловив бажання вийти на поєдинок з Ентоні Джошуа в супроводі Трампа. Їхнє протистояння відбудеться 11 грудня.