Легендарний коментатор: Усик показав одне з найкращих досягнень у боксі

Легендарний коментатор боксу Ел Бернштейн заявив, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) продемонтсрував чудові досягнення в крузервейті та хевівейті.

Про це член Зали слави боксу написав у себе в "Х" (Twitter).

"Багато суперечок щодо місця Усіка в історії боксу. Я не практикую рейтинги Р4Р чи рейтинги найбільших за всіх часів. Адже ці питання залежать від аргументів. А оцінити та порівняти їх апріорі неможливо. Але є те, що я знаю, напевно. Те, що вдалося зробити Усику в дуже конкурентному крузервейті, а потім перемоги над величезними та талановитими супертяжами – це просто видатне досягнення. Одне з найбільших досягнень, яке я бачив у виконанні бійця за 44 роки, які я провів у боксі", – написав Бернштейн.

Much discussion about Oleksandr Usyk's place history. I dont make pound for pound lists or all-time lists because they just seem like argument creators--there is no way to quantify either one. Here's what I DO know. What Usyk has done in racing through a very deep cruiserweight… — Al Bernstein (@AlBernstein) December 24, 2024

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.